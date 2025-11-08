Harga Nitro League Hari Ini

Harga live Nitro League (NITRO) hari ini adalah $ 0.00017524, dengan perubahan 10.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NITRO ke USD saat ini adalah $ 0.00017524 per NITRO.

Nitro League saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,104, dengan suplai yang beredar 201.98M NITRO. Selama 24 jam terakhir, NITRO diperdagangkan antara $ 0.00015386 (low) dan $ 0.00017502 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.146908, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014921.

Dalam kinerja jangka pendek, NITRO bergerak +5.00% dalam satu jam terakhir dan -1.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nitro League (NITRO)

Kapitalisasi Pasar $ 35.10K$ 35.10K $ 35.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 173.80K$ 173.80K $ 173.80K Suplai Peredaran 201.98M 201.98M 201.98M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

