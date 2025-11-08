Harga no face Hari Ini

Harga live no face (NOFACE) hari ini adalah $ 0.00001464, dengan perubahan 16.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOFACE ke USD saat ini adalah $ 0.00001464 per NOFACE.

no face saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,620.2, dengan suplai yang beredar 998.96M NOFACE. Selama 24 jam terakhir, NOFACE diperdagangkan antara $ 0.00001245 (low) dan $ 0.00001416 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00036869, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001162.

Dalam kinerja jangka pendek, NOFACE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar no face (NOFACE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Suplai Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Total Suplai 998,958,802.088205 998,958,802.088205 998,958,802.088205

