Harga No1 tiktok cat Hari Ini

Harga live No1 tiktok cat (PUFF) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUFF ke USD saat ini adalah -- per PUFF.

No1 tiktok cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,003, dengan suplai yang beredar 998.47M PUFF. Selama 24 jam terakhir, PUFF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00547776, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUFF bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan -15.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar No1 tiktok cat (PUFF)

Kapitalisasi Pasar $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K Suplai Peredaran 998.47M 998.47M 998.47M Total Suplai 998,470,865.529109 998,470,865.529109 998,470,865.529109

Kapitalisasi Pasar No1 tiktok cat saat ini adalah $ 23.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUFF adalah 998.47M, dan total suplainya sebesar 998470865.529109. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.00K.