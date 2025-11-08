Harga nofap Hari Ini

Harga live nofap (NOFAP) hari ini adalah $ 0.00003588, dengan perubahan 1.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOFAP ke USD saat ini adalah $ 0.00003588 per NOFAP.

nofap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,937, dengan suplai yang beredar 999.72M NOFAP. Selama 24 jam terakhir, NOFAP diperdagangkan antara $ 0.00003379 (low) dan $ 0.00003681 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00177562, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001385.

Dalam kinerja jangka pendek, NOFAP bergerak +2.39% dalam satu jam terakhir dan -24.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar nofap (NOFAP)

Kapitalisasi Pasar $ 35.94K$ 35.94K $ 35.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.94K$ 35.94K $ 35.94K Suplai Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Total Suplai 999,723,743.206829 999,723,743.206829 999,723,743.206829

