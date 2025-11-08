Harga Nosey Hari Ini

Harga live Nosey (NOSEY) hari ini adalah $ 0.00002839, dengan perubahan 6.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOSEY ke USD saat ini adalah $ 0.00002839 per NOSEY.

Nosey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,359, dengan suplai yang beredar 998.94M NOSEY. Selama 24 jam terakhir, NOSEY diperdagangkan antara $ 0.00002788 (low) dan $ 0.00003058 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0012941, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001884.

Dalam kinerja jangka pendek, NOSEY bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -11.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nosey (NOSEY)

Kapitalisasi Pasar $ 28.36K$ 28.36K $ 28.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.36K$ 28.36K $ 28.36K Suplai Peredaran 998.94M 998.94M 998.94M Total Suplai 998,939,581.372445 998,939,581.372445 998,939,581.372445

