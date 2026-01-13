Berapa harga perdagangan saat ini dari NPRO?

NPRO (NPRO) saat ini dihargai Rp5771.745591126120000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 2.42% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga NPRO hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Wallets,Near Protocol Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap NPRO?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi NPRO dalam pasar kripto global?

Saat ini, NPRO menduduki peringkat pasar #6166 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3058093435.065720000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang NPRO?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 530951.303931, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru NPRO?

Rentang harga antara Rp5322.979724607720000 dan Rp6545.462417296920000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi NPRO dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Wallets,Near Protocol Ecosystem lainnya, NPRO terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.