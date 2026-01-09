Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Nura Labs?

Nura Labs beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari NURA?

Token ini dihargai sebesar Rp0.43587476248320000, mencatat pergerakan harga sebesar -2.09% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Nura Labs?

Nura Labs termasuk dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan NURA dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Nura Labs?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp3887928890.263920000, menempatkan aset ini di peringkat #5818. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai NURA yang beredar saat ini?

Terdapat 8906900000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Nura Labs hari ini?

Dalam satu hari terakhir, NURA mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Nura Labs berfluktuasi antara Rp0.43486579312560000 dan Rp0.44630077917840000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.