Harga Nutcash Hari Ini

Harga live Nutcash (NCASH) hari ini adalah $ 0.00616809, dengan perubahan 2.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCASH ke USD saat ini adalah $ 0.00616809 per NCASH.

Nutcash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,527, dengan suplai yang beredar 8.52M NCASH. Selama 24 jam terakhir, NCASH diperdagangkan antara $ 0.00595404 (low) dan $ 0.00614522 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04601289, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00403238.

Dalam kinerja jangka pendek, NCASH bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan -14.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nutcash (NCASH)

Kapitalisasi Pasar $ 52.53K$ 52.53K $ 52.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.77K$ 64.77K $ 64.77K Suplai Peredaran 8.52M 8.52M 8.52M Total Suplai 10,500,000.0 10,500,000.0 10,500,000.0

Kapitalisasi Pasar Nutcash saat ini adalah $ 52.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NCASH adalah 8.52M, dan total suplainya sebesar 10500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.77K.