Berapa harga live NVIDIA rStock?

NVIDIA rStock diperdagangkan pada Rp3108218.73862725000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.52% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini NVDAR?

Volatilitas harga NVDAR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk NVIDIA rStock?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp3077894.65337235000 (rendah) dan Rp3144102.239512215000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan NVDAR?

Dalam 24 jam terakhir, NVDAR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp3317454.926886060000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2889548.390511360000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk NVIDIA rStock?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan NVDAR dengan token Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks, NVDAR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.