Informasi Harga Nya (NYA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -1.21% Perubahan Harga (1 Hari) -1.31% Perubahan Harga (7H) -12.99% Perubahan Harga (7H) -12.99%

Harga aktual Nya (NYA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NYA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNYA adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NYA telah berubah sebesar -1.21% selama 1 jam terakhir, -1.31% selama 24 jam, dan -12.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nya (NYA)

Kapitalisasi Pasar $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Suplai Peredaran 36.77T 36.77T 36.77T Total Suplai 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

Kapitalisasi Pasar Nya saat ini adalah $ 3.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NYA adalah 36.77T, dan total suplainya sebesar 36830899415101.91. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.71M.