Harga Nyzo Hari Ini

Harga live Nyzo (NYZO) hari ini adalah $ 0.00846427, dengan perubahan 32.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NYZO ke USD saat ini adalah $ 0.00846427 per NYZO.

Nyzo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 198,458, dengan suplai yang beredar 23.44M NYZO. Selama 24 jam terakhir, NYZO diperdagangkan antara $ 0.0060988 (low) dan $ 0.00858164 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.59, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00209566.

Dalam kinerja jangka pendek, NYZO bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan +8.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nyzo (NYZO)

Kapitalisasi Pasar $ 198.46K$ 198.46K $ 198.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 846.53K$ 846.53K $ 846.53K Suplai Peredaran 23.44M 23.44M 23.44M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nyzo saat ini adalah $ 198.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NYZO adalah 23.44M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 846.53K.