Harga live Ociswap hari ini adalah 0.00199493 USD. Kapitalisasi pasar OCI adalah 90,818 USD. Lacak informasi harga aktual OCI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang OCI

Info Harga OCI

Penjelasan OCI

Situs Web Resmi OCI

Tokenomi OCI

Prakiraan Harga OCI

Logo Ociswap

Harga Ociswap (OCI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OCI ke USD:

$0.00199493
$0.00199493
-1.10%1D
USD
Grafik Harga Live Ociswap (OCI)
Harga Ociswap Hari Ini

Harga live Ociswap (OCI) hari ini adalah $ 0.00199493, dengan perubahan 1.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCI ke USD saat ini adalah $ 0.00199493 per OCI.

Ociswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,818, dengan suplai yang beredar 45.56M OCI. Selama 24 jam terakhir, OCI diperdagangkan antara $ 0.00196818 (low) dan $ 0.00201745 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.144726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00172258.

Dalam kinerja jangka pendek, OCI bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -7.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ociswap (OCI)

Kapitalisasi Pasar Ociswap saat ini adalah $ 90.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OCI adalah 45.56M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 199.34K.

Riwayat Harga Ociswap USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.16%

-1.10%

-7.75%

-7.75%

Riwayat Harga Ociswap (OCI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ociswap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ociswap ke USD adalah $ -0.0007659986.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ociswap ke USD adalah $ -0.0012845745.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ociswap ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.10%
30 Days$ -0.0007659986-38.39%
60 Hari$ -0.0012845745-64.39%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Ociswap

Prediksi Harga Ociswap (OCI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OCI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Ociswap (OCI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Ociswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Ociswap yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga OCI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Ociswap.

Apa yang dimaksud dengan Ociswap (OCI)

Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem.

Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost.

Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential.

Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Ociswap (OCI)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ociswap

Berapa nilai 1 Ociswap pada tahun 2030?
Jika Ociswap tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Ociswap tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
