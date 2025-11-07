Harga Ociswap Hari Ini

Harga live Ociswap (OCI) hari ini adalah $ 0.00199493, dengan perubahan 1.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCI ke USD saat ini adalah $ 0.00199493 per OCI.

Ociswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,818, dengan suplai yang beredar 45.56M OCI. Selama 24 jam terakhir, OCI diperdagangkan antara $ 0.00196818 (low) dan $ 0.00201745 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.144726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00172258.

Dalam kinerja jangka pendek, OCI bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -7.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ociswap (OCI)

Kapitalisasi Pasar $ 90.82K$ 90.82K $ 90.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 199.34K$ 199.34K $ 199.34K Suplai Peredaran 45.56M 45.56M 45.56M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ociswap saat ini adalah $ 90.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OCI adalah 45.56M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 199.34K.