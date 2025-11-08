Harga Oddz Hari Ini

Harga live Oddz (ODDZ) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ODDZ ke USD saat ini adalah -- per ODDZ.

Oddz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,965, dengan suplai yang beredar 89.41M ODDZ. Selama 24 jam terakhir, ODDZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.68, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ODDZ bergerak -0.71% dalam satu jam terakhir dan -7.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Oddz (ODDZ)

Kapitalisasi Pasar $ 48.97K$ 48.97K $ 48.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.77K$ 54.77K $ 54.77K Suplai Peredaran 89.41M 89.41M 89.41M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Oddz saat ini adalah $ 48.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ODDZ adalah 89.41M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.77K.