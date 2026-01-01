Berapa harga saat ini dari OIL?

OIL diperdagangkan pada Rp19.53252893985925000, mengalami pergerakan harga sebesar 128.28% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari OIL adalah Rp24.37936651102575000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp2.96661342794775000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan OIL hari ini?

Market capitalization berada pada Rp19085500368.280500000, menempatkan aset ini di peringkat #3677 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar OIL?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan OIL.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 976769516.703477 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa OIL termasuk?

OIL merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai OIL?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan OIL memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.