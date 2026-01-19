Harga OKX Wrapped BTC Hari Ini

Harga live OKX Wrapped BTC (XBTC) hari ini adalah $ 92,584, dengan perubahan 2.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XBTC ke USD saat ini adalah $ 92,584 per XBTC.

OKX Wrapped BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 75,443,538, dengan suplai yang beredar 813.81 XBTC. Selama 24 jam terakhir, XBTC diperdagangkan antara $ 88,805 (low) dan $ 95,596 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 126,175, sementara all-time low aset ini adalah $ 80,998.

Dalam kinerja jangka pendek, XBTC bergerak -0.26% dalam satu jam terakhir dan +1.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OKX Wrapped BTC (XBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 75.44M$ 75.44M $ 75.44M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.44M$ 75.44M $ 75.44M Suplai Peredaran 813.81 813.81 813.81 Total Suplai 813.81183449 813.81183449 813.81183449

Kapitalisasi Pasar OKX Wrapped BTC saat ini adalah $ 75.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XBTC adalah 813.81, dan total suplainya sebesar 813.81183449. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 75.44M.