Harga OliXRP Hari Ini

Harga live OliXRP (OLX) hari ini adalah $ 0.02345846, dengan perubahan 0.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OLX ke USD saat ini adalah $ 0.02345846 per OLX.

OliXRP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 138,405, dengan suplai yang beredar 5.90M OLX. Selama 24 jam terakhir, OLX diperdagangkan antara $ 0.02288712 (low) dan $ 0.02373493 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.061488, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00723126.

Dalam kinerja jangka pendek, OLX bergerak +1.15% dalam satu jam terakhir dan -22.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OliXRP (OLX)

Kapitalisasi Pasar $ 138.41K$ 138.41K $ 138.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 234.59K$ 234.59K $ 234.59K Suplai Peredaran 5.90M 5.90M 5.90M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OliXRP saat ini adalah $ 138.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OLX adalah 5.90M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 234.59K.