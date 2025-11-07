BursaDEX+
Harga live Omnipair hari ini adalah 0.544234 USD. Lacak informasi harga aktual OMFG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OMFG dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.544234
+10.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Omnipair (OMFG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:34:48 (UTC+8)

Informasi Harga Omnipair (OMFG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.479254
Low 24 Jam
$ 0.544345
High 24 Jam

$ 0.479254
$ 0.544345
$ 1.86
$ 0.335642
+4.88%

+10.47%

-6.61%

-6.61%

Harga aktual Omnipair (OMFG) adalah $0.544234. Selama 24 jam terakhir, OMFG diperdagangkan antara low $ 0.479254 dan high $ 0.544345, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOMFG adalah $ 1.86, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.335642.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OMFG telah berubah sebesar +4.88% selama 1 jam terakhir, +10.47% selama 24 jam, dan -6.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Omnipair (OMFG)

$ 6.53M
--
$ 6.53M
12.00M
11,999,979.300133
Kapitalisasi Pasar Omnipair saat ini adalah $ 6.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMFG adalah 12.00M, dan total suplainya sebesar 11999979.300133. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.53M.

Riwayat Harga Omnipair (OMFG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Omnipair ke USD adalah $ +0.051568.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Omnipair ke USD adalah $ -0.1985073378.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Omnipair ke USD adalah $ +0.2683320702.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Omnipair ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.051568+10.47%
30 Days$ -0.1985073378-36.47%
60 Hari$ +0.2683320702+49.30%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Omnipair (OMFG)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Omnipair (USD)

Berapa nilai Omnipair (OMFG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Omnipair (OMFG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Omnipair.

Cek prediksi harga Omnipair sekarang!

OMFG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Omnipair (OMFG)

Memahami tokenomi Omnipair (OMFG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OMFG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Omnipair (OMFG)

Berapa nilai Omnipair (OMFG) hari ini?
Harga live OMFG dalam USD adalah 0.544234 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OMFG ke USD saat ini?
Harga OMFG ke USD saat ini adalah $ 0.544234. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Omnipair?
Kapitalisasi pasar OMFG adalah $ 6.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OMFG?
Suplai beredar OMFG adalah 12.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OMFG?
OMFG mencapai harga ATH sebesar 1.86 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OMFG?
OMFG mencapai harga ATL 0.335642 USD.
Berapa volume perdagangan OMFG?
Volume perdagangan 24 jam live OMFG adalah -- USD.
Akankah harga OMFG naik lebih tinggi tahun ini?
OMFG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OMFG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Omnipair (OMFG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

