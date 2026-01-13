Berapa harga perdagangan saat ini dari ON?

ON (ONLIVE) saat ini dihargai Rp5.535324829001385000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.34% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ON hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Entertainment,Polygon Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ONLIVE?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ON dalam pasar kripto global?

Saat ini, ON menduduki peringkat pasar #4625 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8623378050.9341265000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ONLIVE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1560000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ON?

Rentang harga antara Rp5.391116956900305000 dan Rp5.856254731282410000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ON dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Entertainment,Polygon Ecosystem lainnya, ONLIVE terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.