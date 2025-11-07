Harga Oncology Network Hari Ini

Harga live Oncology Network (ONC) hari ini adalah $ 0.00019334, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONC ke USD saat ini adalah $ 0.00019334 per ONC.

Oncology Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 134,578, dengan suplai yang beredar 696.09M ONC. Selama 24 jam terakhir, ONC diperdagangkan antara $ 0.0001931 (low) dan $ 0.00019552 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02182385, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014077.

Dalam kinerja jangka pendek, ONC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Oncology Network (ONC)

Kapitalisasi Pasar $ 134.58K$ 134.58K $ 134.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 193.34K$ 193.34K $ 193.34K Suplai Peredaran 696.09M 696.09M 696.09M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Oncology Network saat ini adalah $ 134.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONC adalah 696.09M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 193.34K.