Harga one unchill gal Hari Ini

Harga live one unchill gal (GAL) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAL ke USD saat ini adalah -- per GAL.

one unchill gal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,791, dengan suplai yang beredar 989.99M GAL. Selama 24 jam terakhir, GAL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01512815, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GAL bergerak +1.30% dalam satu jam terakhir dan -20.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar one unchill gal (GAL)

Kapitalisasi Pasar $ 125.79K$ 125.79K $ 125.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.79K$ 125.79K $ 125.79K Suplai Peredaran 989.99M 989.99M 989.99M Total Suplai 989,994,519.8 989,994,519.8 989,994,519.8

Kapitalisasi Pasar one unchill gal saat ini adalah $ 125.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GAL adalah 989.99M, dan total suplainya sebesar 989994519.8. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.79K.