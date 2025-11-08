BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live OneLedger hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar OLT adalah 64,712 USD. Lacak informasi harga aktual OLT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live OneLedger hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar OLT adalah 64,712 USD. Lacak informasi harga aktual OLT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang OLT

Info Harga OLT

Penjelasan OLT

Whitepaper OLT

Situs Web Resmi OLT

Tokenomi OLT

Prakiraan Harga OLT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OneLedger

Harga OneLedger (OLT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OLT ke USD:

$0.0001489
$0.0001489$0.0001489
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live OneLedger (OLT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:44:53 (UTC+8)

Harga OneLedger Hari Ini

Harga live OneLedger (OLT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OLT ke USD saat ini adalah -- per OLT.

OneLedger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,712, dengan suplai yang beredar 434.60M OLT. Selama 24 jam terakhir, OLT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.108259, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OLT bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OneLedger (OLT)

$ 64.71K
$ 64.71K$ 64.71K

--
----

$ 148.90K
$ 148.90K$ 148.90K

434.60M
434.60M 434.60M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OneLedger saat ini adalah $ 64.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OLT adalah 434.60M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 148.90K.

Riwayat Harga OneLedger USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108259
$ 0.108259$ 0.108259

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.01%

-0.03%

-0.03%

Riwayat Harga OneLedger (OLT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OneLedger ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OneLedger ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OneLedger ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OneLedger ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.01%
30 Days$ 0-48.48%
60 Hari$ 0-50.69%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk OneLedger

Prediksi Harga OneLedger (OLT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OLT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga OneLedger (OLT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga OneLedger berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga OneLedger yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga OLT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga OneLedger.

Apa yang dimaksud dengan OneLedger (OLT)

OneLedger enables you to focus building your business application through OneLedger modularization tools, which will communicate with OneLedger protocol using its API gateway. This mechanism will make your business application interact with different public and private blockchains synchronously through corresponding side chains implemented in OneLedger platform.

OneLedger defines a three-layer consensus protocol to enable more effective integration of different blockchain applications. Business logic can be implemented by the first layer – a configurable role-based consensus protocol leveraging hierarchical grouping similar to the structure of Merkle Tree. The side chain consensus protocol can move consensus traffic from the main chain with public consensus to the side chain with high performance and efficiency. OneLedger block structure enables the synchronization and reference between the three-layer consensus.

The company works as a cross-ledger blockchain platform for people to make exchanges through business methodology. Not only that, but it’s also developed using the enterprise blockchain technology solutions that are running across the globe like something the world has never seen. One Ledger also operates as a powerful consensus engine that will help people with governance, so they can rest assured their transactions are being completed legitimately. The SDK on the platform is also highly customizable. And the platform, in general, is highly scalable and reliable.

The architecture of the One Leger is built around the focal point of building your business software through the One Ledger modularization tools. They are set up to communicate with One Leger’s advanced protocol via the unique API gateway used by the platform developers. The new method of operation is designed to make your business application work together with different private and public blockchains in synchronicity by way of side chains that work together and are implemented via the One Ledger platform. The platform is designed to help people in a wide range of different business models. People in finance, agriculture, transportation, manufacturing and just about anything else will benefit highly from the One Ledger protocol. It works with Bitcoin, Ethereum, HyperLedger and several other platforms.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OneLedger (OLT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OneLedger

Berapa nilai 1 OneLedger pada tahun 2030?
Jika OneLedger tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga OneLedger tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:44:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OneLedger (OLT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi OneLedger Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.91
$20.91$20.91

+109.10%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00011289
$0.00011289$0.00011289

+2,157.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010747
$0.010747$0.010747

+168.67%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015441
$0.000015441$0.000015441

+157.35%

STORJ

STORJ

STORJ

$0.2316
$0.2316$0.2316

+26.55%

UnifAI

UnifAI

UAI

$0.2633
$0.2633$0.2633

+24.31%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.