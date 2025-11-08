Harga OneLedger Hari Ini

Harga live OneLedger (OLT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OLT ke USD saat ini adalah -- per OLT.

OneLedger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,712, dengan suplai yang beredar 434.60M OLT. Selama 24 jam terakhir, OLT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.108259, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OLT bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OneLedger (OLT)

Kapitalisasi Pasar $ 64.71K$ 64.71K $ 64.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 148.90K$ 148.90K $ 148.90K Suplai Peredaran 434.60M 434.60M 434.60M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

