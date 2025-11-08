Harga OneRing Hari Ini

Harga live OneRing (RING) hari ini adalah $ 0.00699581, dengan perubahan 6.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RING ke USD saat ini adalah $ 0.00699581 per RING.

OneRing saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,597, dengan suplai yang beredar 6.80M RING. Selama 24 jam terakhir, RING diperdagangkan antara $ 0.00625511 (low) dan $ 0.00703725 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.81, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00215211.

Dalam kinerja jangka pendek, RING bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan -11.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OneRing (RING)

Kapitalisasi Pasar $ 47.60K$ 47.60K $ 47.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 662.78K$ 662.78K $ 662.78K Suplai Peredaran 6.80M 6.80M 6.80M Total Suplai 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

