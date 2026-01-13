Berapa nilai oora saat ini?

oora saat ini diperdagangkan seharga Rp29.33274849070734000, dengan pergerakan harga sebesar 0.06% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan OORA hari ini, naik atau turun?

OORA telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer oora hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual OORA.

Apa yang membuat oora berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, OORA menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah OORA yang beredar di pasar?

Terdapat 999986568.838027 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah oora sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp45.74378395439937000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp3.53851527906324000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.