Harga OpenVision Hari Ini

Harga live OpenVision (VISION) hari ini adalah $ 0.00005187, dengan perubahan 2.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VISION ke USD saat ini adalah $ 0.00005187 per VISION.

OpenVision saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,824, dengan suplai yang beredar 1.00B VISION. Selama 24 jam terakhir, VISION diperdagangkan antara $ 0.00005125 (low) dan $ 0.00005321 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00795025, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004868.

Dalam kinerja jangka pendek, VISION bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -3.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpenVision (VISION)

Kapitalisasi Pasar $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OpenVision saat ini adalah $ 51.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VISION adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.82K.