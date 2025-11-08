Harga Operon Network Hari Ini

Harga live Operon Network (OPERON) hari ini adalah $ 0.00006946, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPERON ke USD saat ini adalah $ 0.00006946 per OPERON.

Operon Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,946.17, dengan suplai yang beredar 100.00M OPERON. Selama 24 jam terakhir, OPERON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00067175, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006946.

Dalam kinerja jangka pendek, OPERON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Operon Network (OPERON)

Kapitalisasi Pasar $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

