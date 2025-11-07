BursaDEX+
Harga live Operon Origins hari ini adalah 0.00128148 USD. Lacak informasi harga aktual ORO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORO dengan mudah di MEXC sekarang.

Tidak masuk listing

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Operon Origins (ORO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:14:40 (UTC+8)

Informasi Harga Operon Origins (ORO) (USD)

Harga aktual Operon Origins (ORO) adalah $0.00128148. Selama 24 jam terakhir, ORO diperdagangkan antara low $ 0.00110384 dan high $ 0.00173828, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORO adalah $ 1.82, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORO telah berubah sebesar +16.09% selama 1 jam terakhir, -26.00% selama 24 jam, dan -68.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Operon Origins (ORO)

Kapitalisasi Pasar Operon Origins saat ini adalah $ 119.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORO adalah 93.42M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.15K.

Riwayat Harga Operon Origins (ORO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Operon Origins ke USD adalah $ -0.000450406970886485.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Operon Origins ke USD adalah $ -0.0008811029.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Operon Origins ke USD adalah $ +0.0028678485.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Operon Origins ke USD adalah $ +0.0009496809795684937.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000450406970886485-26.00%
30 Days$ -0.0008811029-68.75%
60 Hari$ +0.0028678485+223.79%
90 Hari$ +0.0009496809795684937+286.22%

Apa yang dimaksud dengan Operon Origins (ORO)

Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Operon Origins (ORO)

Prediksi Harga Operon Origins (USD)

Berapa nilai Operon Origins (ORO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Operon Origins (ORO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Operon Origins.

Cek prediksi harga Operon Origins sekarang!

ORO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Operon Origins (ORO)

Memahami tokenomi Operon Origins (ORO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Operon Origins (ORO)

Berapa nilai Operon Origins (ORO) hari ini?
Harga live ORO dalam USD adalah 0.00128148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORO ke USD saat ini?
Harga ORO ke USD saat ini adalah $ 0.00128148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Operon Origins?
Kapitalisasi pasar ORO adalah $ 119.71K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORO?
Suplai beredar ORO adalah 93.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORO?
ORO mencapai harga ATH sebesar 1.82 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORO?
ORO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ORO?
Volume perdagangan 24 jam live ORO adalah -- USD.
Akankah harga ORO naik lebih tinggi tahun ini?
ORO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:14:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

