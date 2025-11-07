Harga OpSec Hari Ini

Harga live OpSec (OPSEC) hari ini adalah $ 0.00157446, dengan perubahan 4.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPSEC ke USD saat ini adalah $ 0.00157446 per OPSEC.

OpSec saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 155,713, dengan suplai yang beredar 98.90M OPSEC. Selama 24 jam terakhir, OPSEC diperdagangkan antara $ 0.00134022 (low) dan $ 0.0016901 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.11, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00131958.

Dalam kinerja jangka pendek, OPSEC bergerak -2.64% dalam satu jam terakhir dan -1.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpSec (OPSEC)

Kapitalisasi Pasar $ 155.71K$ 155.71K $ 155.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 155.71K$ 155.71K $ 155.71K Suplai Peredaran 98.90M 98.90M 98.90M Total Suplai 98,899,618.634309 98,899,618.634309 98,899,618.634309

Kapitalisasi Pasar OpSec saat ini adalah $ 155.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OPSEC adalah 98.90M, dan total suplainya sebesar 98899618.634309. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.71K.