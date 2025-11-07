Harga OPTA Global Hari Ini

Harga live OPTA Global (OPTA) hari ini adalah $ 0.00001751, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPTA ke USD saat ini adalah $ 0.00001751 per OPTA.

OPTA Global saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 115,150, dengan suplai yang beredar 6.57B OPTA. Selama 24 jam terakhir, OPTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00003472, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001582.

Dalam kinerja jangka pendek, OPTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OPTA Global (OPTA)

Kapitalisasi Pasar $ 115.15K$ 115.15K $ 115.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 175.14K$ 175.14K $ 175.14K Suplai Peredaran 6.57B 6.57B 6.57B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

