Berapa nilai Opus The Trencher saat ini?

Opus The Trencher saat ini diperdagangkan seharga Rp14.53193627198229000, dengan pergerakan harga sebesar 14.25% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan OPUS hari ini, naik atau turun?

OPUS telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer Opus The Trencher hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual OPUS.

Apa yang membuat Opus The Trencher berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, OPUS menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah OPUS yang beredar di pasar?

Terdapat 971774106.812412 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Opus The Trencher sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp22.39689465148464000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp9.97031095246242000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.