Harga live Oracle of Preferences ZK by Virtuals hari ini adalah 0.00102622 USD. Lacak informasi harga aktual OOPZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OOPZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OOPZ

Info Harga OOPZ

Penjelasan OOPZ

Whitepaper OOPZ

Situs Web Resmi OOPZ

Tokenomi OOPZ

Prakiraan Harga OOPZ

Logo Oracle of Preferences ZK by Virtuals

Harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OOPZ ke USD:

$0.00102622
+22.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:53:20 (UTC+8)

Informasi Harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0.00142244
High 24 Jam

$ 0
$ 0.00142244
$ 0.00278886
$ 0
-2.29%

+22.67%

+11.29%

+11.29%

Harga aktual Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) adalah $0.00102622. Selama 24 jam terakhir, OOPZ diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0.00142244, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOOPZ adalah $ 0.00278886, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OOPZ telah berubah sebesar -2.29% selama 1 jam terakhir, +22.67% selama 24 jam, dan +11.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

$ 930.95K
--
$ 1.03M
907.16M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Oracle of Preferences ZK by Virtuals saat ini adalah $ 930.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OOPZ adalah 907.16M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.03M.

Riwayat Harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals ke USD adalah $ +0.00018966.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals ke USD adalah $ +0.0016860636.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals ke USD adalah $ +0.0009884853.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals ke USD adalah $ +0.00054700932017481596.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018966+22.67%
30 Days$ +0.0016860636+164.30%
60 Hari$ +0.0009884853+96.32%
90 Hari$ +0.00054700932017481596+114.15%

Apa yang dimaksud dengan Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership.

Core Capabilities

  • InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem
  • Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace
  • Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets
  • Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets
  • Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets
  • Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals (USD)

Berapa nilai Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oracle of Preferences ZK by Virtuals.

Cek prediksi harga Oracle of Preferences ZK by Virtuals sekarang!

OOPZ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Memahami tokenomi Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OOPZ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Berapa nilai Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) hari ini?
Harga live OOPZ dalam USD adalah 0.00102622 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OOPZ ke USD saat ini?
Harga OOPZ ke USD saat ini adalah $ 0.00102622. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Oracle of Preferences ZK by Virtuals?
Kapitalisasi pasar OOPZ adalah $ 930.95K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OOPZ?
Suplai beredar OOPZ adalah 907.16M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OOPZ?
OOPZ mencapai harga ATH sebesar 0.00278886 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OOPZ?
OOPZ mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan OOPZ?
Volume perdagangan 24 jam live OOPZ adalah -- USD.
Akankah harga OOPZ naik lebih tinggi tahun ini?
OOPZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OOPZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:53:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

