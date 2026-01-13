Harga ORBIO Hari Ini

Harga live ORBIO (ORBIO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORBIO ke USD saat ini adalah $ 0 per ORBIO.

ORBIO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,849, dengan suplai yang beredar 33.62B ORBIO. Selama 24 jam terakhir, ORBIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00396685, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ORBIO bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -35.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ORBIO (ORBIO)

Kapitalisasi Pasar $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.37K$ 40.37K $ 40.37K Suplai Peredaran 33.62B 33.62B 33.62B Total Suplai 43,999,145,432.56514 43,999,145,432.56514 43,999,145,432.56514

Kapitalisasi Pasar ORBIO saat ini adalah $ 30.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORBIO adalah 33.62B, dan total suplainya sebesar 43999145432.56514. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.37K.