Berapa harga live Orbitopia?

Orbitopia diperdagangkan pada Rp0.54535561107300000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -14.10% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini ORBS?

Volatilitas harga ORBS dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Orbitopia?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp0.55731738073200000 (rendah) dan Rp0.63818568265200000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan ORBS?

Dalam 24 jam terakhir, ORBS mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp4.47555508438500000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp0.55731738073200000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Orbitopia?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan ORBS dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, ORBS menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.