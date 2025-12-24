BursaDEX+
Harga live Orbitt Token hari ini adalah 0.02852503 USD. Kapitalisasi pasar ORBT adalah 426,334 USD. Lacak informasi harga aktual ORBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ORBT

Info Harga ORBT

Penjelasan ORBT

Whitepaper ORBT

Situs Web Resmi ORBT

Tokenomi ORBT

Prakiraan Harga ORBT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Orbitt Token

Harga Orbitt Token (ORBT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ORBT ke USD:

-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Orbitt Token (ORBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-12-24 20:08:26 (UTC+8)

Harga Orbitt Token Hari Ini

Harga live Orbitt Token (ORBT) hari ini adalah $ 0.02852503, dengan perubahan 3.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORBT ke USD saat ini adalah $ 0.02852503 per ORBT.

Orbitt Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 426,334, dengan suplai yang beredar 14.94M ORBT. Selama 24 jam terakhir, ORBT diperdagangkan antara $ 0.02808243 (low) dan $ 0.02970808 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.694947, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00138494.

Dalam kinerja jangka pendek, ORBT bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan -22.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Orbitt Token (ORBT)

--
Kapitalisasi Pasar Orbitt Token saat ini adalah $ 426.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORBT adalah 14.94M, dan total suplainya sebesar 19999567.65975757. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 570.73K.

Riwayat Harga Orbitt Token USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.15%

-3.98%

-22.86%

-22.86%

Riwayat Harga Orbitt Token (ORBT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.0011830539656216.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.0097141818.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.0209299526.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.09693805055458077.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011830539656216-3.98%
30 Days$ -0.0097141818-34.05%
60 Hari$ -0.0209299526-73.37%
90 Hari$ -0.09693805055458077-77.26%

Prediksi Harga untuk Orbitt Token

Prediksi Harga Orbitt Token (ORBT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ORBT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Orbitt Token (ORBT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Orbitt Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Orbitt Token yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ORBT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Orbitt Token.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Orbitt Token (ORBT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Orbitt Token

Berapa harga saat ini dari Orbitt Token?

Orbitt Token diperdagangkan pada Rp477.488200493022680000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -3.98% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan ORBT dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -3.98% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika ORBT unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Orbitt Token dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Telegram Apps?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Telegram Apps, ORBT menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Orbitt Token hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp7136520258.4885040000 menempatkan ORBT pada peringkat #4761, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp470.079399256417080000 hingga Rp497.291594760908480000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan ORBT?

Orbitt Token telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi ORBT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 14939679.90849742, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orbitt Token

Berapa nilai 1 Orbitt Token pada tahun 2030?
Jika Orbitt Token tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2026, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Orbitt Token tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-12-24 20:08:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Orbitt Token (ORBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
12-23 21:49:55Kabar Industri Terkini
ETF Ethereum spot AS mencatat arus masuk bersih sebesar $84,6 juta kemarin, mengakhiri tren arus keluar bersih selama tujuh hari
12-23 16:50:14Kabar Industri Terkini
Tinjauan Tahunan Ethereum 2025: Dari "Jaringan Eksperimental" Menjadi Infrastruktur Global
12-23 08:21:45Kabar Industri Terkini
Statistik: Harga Peluncuran yang Jebol Menjadi Norma untuk Token Baru di 2025, Hanya 15% Proyek Memiliki FDV Lebih Tinggi dari Periode TGE
12-22 23:45:11Kabar Industri Terkini
Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24j: Arus Masuk Bersih USDE $16,6 Juta, Arus Keluar Bersih NIGHT $88,76 Juta
12-22 23:14:43Kabar Industri Terkini
Rasio Emas-Perak Akan Tembus di Bawah Terendah Lima Tahun Saat Harga Spot Perak Melonjak Melampaui Emas
12-22 20:03:03Kabar Industri Terkini
Analisis: Distribusi Epik oleh Pemegang Jangka Panjang Setelah Crash 11 Oktober, Pergeseran Besar dalam Struktur Biaya BTC

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.