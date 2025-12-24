Harga Orbitt Token (ORBT)
Harga live Orbitt Token (ORBT) hari ini adalah $ 0.02852503, dengan perubahan 3.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORBT ke USD saat ini adalah $ 0.02852503 per ORBT.
Orbitt Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 426,334, dengan suplai yang beredar 14.94M ORBT. Selama 24 jam terakhir, ORBT diperdagangkan antara $ 0.02808243 (low) dan $ 0.02970808 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.694947, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00138494.
Dalam kinerja jangka pendek, ORBT bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan -22.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Orbitt Token saat ini adalah $ 426.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORBT adalah 14.94M, dan total suplainya sebesar 19999567.65975757. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 570.73K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.0011830539656216.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.0097141818.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.0209299526.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Orbitt Token ke USD adalah $ -0.09693805055458077.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0011830539656216
|-3.98%
|30 Days
|$ -0.0097141818
|-34.05%
|60 Hari
|$ -0.0209299526
|-73.37%
|90 Hari
|$ -0.09693805055458077
|-77.26%
Berapa harga saat ini dari Orbitt Token?
Orbitt Token diperdagangkan pada Rp477.488200493022680000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -3.98% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.
Bagaimana perbandingan ORBT dengan pasar kripto global?
Pergeseran harian sebesar -3.98% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika ORBT unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.
Bagaimana performa Orbitt Token dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Telegram Apps?
Dalam segmen Solana Ecosystem,Telegram Apps, ORBT menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.
Berapa kapitalisasi pasar Orbitt Token hari ini?
Kapitalisasi pasar sebesar Rp7136520258.4885040000 menempatkan ORBT pada peringkat #4761, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.
Apa saja level rentang harga 24 jam?
Harga hari ini berkisar dari Rp470.079399256417080000 hingga Rp497.291594760908480000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.
Seberapa aktif perdagangan ORBT?
Orbitt Token telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.
Bagaimana suplai memengaruhi valuasi ORBT?
Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 14939679.90849742, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.
