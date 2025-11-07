BursaDEX+
Harga live ORC hari ini adalah 0.00041651 USD. Lacak informasi harga aktual ORC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ORC

Info Harga ORC

Penjelasan ORC

Situs Web Resmi ORC

Tokenomi ORC

Prakiraan Harga ORC

Harga ORC (ORC)

Harga Live 1 ORC ke USD:

$0.00041651
-6.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ORC (ORC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:03:33 (UTC+8)

Informasi Harga ORC (ORC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00041133
Low 24 Jam
$ 0.00045394
High 24 Jam

$ 0.00041133
$ 0.00045394
$ 0.01816074
$ 0.0004036
-0.06%

-6.59%

-20.67%

-20.67%

Harga aktual ORC (ORC) adalah $0.00041651. Selama 24 jam terakhir, ORC diperdagangkan antara low $ 0.00041133 dan high $ 0.00045394, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORC adalah $ 0.01816074, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0004036.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORC telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, -6.59% selama 24 jam, dan -20.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ORC (ORC)

$ 416.52K
--
$ 416.52K
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar ORC saat ini adalah $ 416.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORC adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 416.52K.

Riwayat Harga ORC (ORC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ORC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ORC ke USD adalah $ -0.0002178655.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ORC ke USD adalah $ -0.0002882604.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ORC ke USD adalah $ -0.0006748422379581713.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.59%
30 Days$ -0.0002178655-52.30%
60 Hari$ -0.0002882604-69.20%
90 Hari$ -0.0006748422379581713-61.83%

Apa yang dimaksud dengan ORC (ORC)

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ORC (ORC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ORC (USD)

Berapa nilai ORC (ORC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ORC (ORC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORC.

Cek prediksi harga ORC sekarang!

ORC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ORC (ORC)

Memahami tokenomi ORC (ORC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ORC (ORC)

Berapa nilai ORC (ORC) hari ini?
Harga live ORC dalam USD adalah 0.00041651 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORC ke USD saat ini?
Harga ORC ke USD saat ini adalah $ 0.00041651. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ORC?
Kapitalisasi pasar ORC adalah $ 416.52K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORC?
Suplai beredar ORC adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORC?
ORC mencapai harga ATH sebesar 0.01816074 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORC?
ORC mencapai harga ATL 0.0004036 USD.
Berapa volume perdagangan ORC?
Volume perdagangan 24 jam live ORC adalah -- USD.
Akankah harga ORC naik lebih tinggi tahun ini?
ORC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:03:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ORC (ORC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

