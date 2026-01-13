Harga Ordiswap Hari Ini

Harga live Ordiswap (ORDS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORDS ke USD saat ini adalah $ 0 per ORDS.

Ordiswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 146,238, dengan suplai yang beredar 708.70M ORDS. Selama 24 jam terakhir, ORDS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.277433, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ORDS bergerak +0.12% dalam satu jam terakhir dan -3.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ordiswap (ORDS)

Kapitalisasi Pasar $ 146.24K$ 146.24K $ 146.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 206.35K$ 206.35K $ 206.35K Suplai Peredaran 708.70M 708.70M 708.70M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

