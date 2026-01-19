Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Orion?

Orion beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari ORN?

Token ini dihargai sebesar Rp1415.001351724950000, mencatat pergerakan harga sebesar -9.77% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Orion?

Orion termasuk dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan ORN dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Orion?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp48719324201.004850000, menempatkan aset ini di peringkat #2670. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai ORN yang beredar saat ini?

Terdapat 34433074.41431038 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Orion hari ini?

Dalam satu hari terakhir, ORN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Orion berfluktuasi antara Rp1411.452059625450000 dan Rp1593.818067975950000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.