Harga live Orki USDK hari ini adalah 1.01 USD. Kapitalisasi pasar USDK adalah 21,112 USD. Lacak informasi harga aktual USDK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang USDK

Info Harga USDK

Penjelasan USDK

Whitepaper USDK

Situs Web Resmi USDK

Tokenomi USDK

Prakiraan Harga USDK

Logo Orki USDK

Harga Orki USDK (USDK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDK ke USD:

$1.01
-0.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Orki USDK (USDK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:41:41 (UTC+8)

Harga Orki USDK Hari Ini

Harga live Orki USDK (USDK) hari ini adalah $ 1.01, dengan perubahan 1.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USDK ke USD saat ini adalah $ 1.01 per USDK.

Orki USDK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,112, dengan suplai yang beredar 20.89K USDK. Selama 24 jam terakhir, USDK diperdagangkan antara $ 1.007 (low) dan $ 1.031 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.061, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.901309.

Dalam kinerja jangka pendek, USDK bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan +0.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Orki USDK (USDK)

$ 21.11K
--
$ 21.11K
20.89K
20,893.02979769633
Kapitalisasi Pasar Orki USDK saat ini adalah $ 21.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDK adalah 20.89K, dan total suplainya sebesar 20893.02979769633. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.11K.

Riwayat Harga Orki USDK USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.007
Low 24 Jam
$ 1.031
High 24 Jam

$ 1.007
$ 1.031
$ 1.061
$ 0.901309
-0.03%

-0.99%

+0.78%

+0.78%

Riwayat Harga Orki USDK (USDK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Orki USDK ke USD adalah $ -0.010177007407496.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Orki USDK ke USD adalah $ +0.0038473930.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Orki USDK ke USD adalah $ -0.0092404900.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Orki USDK ke USD adalah $ +0.0025153428995093.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.010177007407496-0.99%
30 Days$ +0.0038473930+0.38%
60 Hari$ -0.0092404900-0.91%
90 Hari$ +0.0025153428995093+0.25%

Prediksi Harga untuk Orki USDK

Prediksi Harga Orki USDK (USDK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Orki USDK (USDK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Orki USDK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Orki USDK (USDK)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Orki USDK

Berapa harga live Orki USDK?

Valuasi saat ini berada pada Rp17071.18894169000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.99% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi USDK?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Orki USDK?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp356838555.383128000, Orki USDK berada di peringkat #9989, menyoroti pengaruh dan skala Orki USDK dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

USDK mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil USDK hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp17020.482439883000 hingga Rp17426.134454339000, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Orki USDK?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (20893.02979769633 token), tren adopsi dalam Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,Swellchain Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:41:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.