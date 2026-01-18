Harga Orki USDK Hari Ini

Harga live Orki USDK (USDK) hari ini adalah $ 1.01, dengan perubahan 1.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USDK ke USD saat ini adalah $ 1.01 per USDK.

Orki USDK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,112, dengan suplai yang beredar 20.89K USDK. Selama 24 jam terakhir, USDK diperdagangkan antara $ 1.007 (low) dan $ 1.031 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.061, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.901309.

Dalam kinerja jangka pendek, USDK bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan +0.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Orki USDK (USDK)

Kapitalisasi Pasar $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K Suplai Peredaran 20.89K 20.89K 20.89K Total Suplai 20,893.02979769633 20,893.02979769633 20,893.02979769633

Kapitalisasi Pasar Orki USDK saat ini adalah $ 21.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDK adalah 20.89K, dan total suplainya sebesar 20893.02979769633. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.11K.