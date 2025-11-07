BursaDEX+
Harga live OSCAR hari ini adalah 0.0014551 USD. Lacak informasi harga aktual OSCAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OSCAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OSCAR ke USD:

$0.0014566
$0.0014566
-8.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live OSCAR (OSCAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:43:27 (UTC+8)

Informasi Harga OSCAR (OSCAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00133063
$ 0.00133063
Low 24 Jam
$ 0.00159411
$ 0.00159411
High 24 Jam

$ 0.00133063
$ 0.00133063

$ 0.00159411
$ 0.00159411

$ 0.02294087
$ 0.02294087

$ 0.00116538
$ 0.00116538

-0.50%

-8.40%

-25.87%

-25.87%

Harga aktual OSCAR (OSCAR) adalah $0.0014551. Selama 24 jam terakhir, OSCAR diperdagangkan antara low $ 0.00133063 dan high $ 0.00159411, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOSCAR adalah $ 0.02294087, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00116538.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OSCAR telah berubah sebesar -0.50% selama 1 jam terakhir, -8.40% selama 24 jam, dan -25.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OSCAR (OSCAR)

$ 1.30M
$ 1.30M

--
--

$ 1.30M
$ 1.30M

893.42M
893.42M

893,418,196.0044804
893,418,196.0044804

Kapitalisasi Pasar OSCAR saat ini adalah $ 1.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OSCAR adalah 893.42M, dan total suplainya sebesar 893418196.0044804. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.30M.

Riwayat Harga OSCAR (OSCAR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OSCAR ke USD adalah $ -0.000133473713947151.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OSCAR ke USD adalah $ -0.0003621578.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OSCAR ke USD adalah $ -0.0004001363.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OSCAR ke USD adalah $ -0.001974180955281331.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000133473713947151-8.40%
30 Days$ -0.0003621578-24.88%
60 Hari$ -0.0004001363-27.49%
90 Hari$ -0.001974180955281331-57.56%

Apa yang dimaksud dengan OSCAR (OSCAR)

Oscar is a famous meme featuring a Shiba on a trampoline that went viral on the internet. It was also the first meme Ryoshi used when he introduced the Shiba Inu token to the world in the well-known Medium article titled All Hail The Shiba! (August 2, 2020).

Oscar appears in this article, with Ryoshi himself commenting, “Next we tell some more frens and WOW MOON LAMBO PUMPPPPPPY." Many might say this was Ryoshi’s own prophecy, predicting that Oscar would one day come into existence.

Now, Oscar is a CTO token embraced and guided by the Shiba community, and it also enjoys the support of Paradox Designer. Paradox was alongside Ryoshi from day one of the Shiba Inu token's creation, playing a crucial role in its success as the first member in Ryoshi’s Telegram group and also on Discord. Moreover, Paradox Designer is the artist behind the iconic Shiba Inu token logo, which is now recognized and famous worldwide.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OSCAR (OSCAR)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga OSCAR (USD)

Berapa nilai OSCAR (OSCAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OSCAR (OSCAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OSCAR.

Cek prediksi harga OSCAR sekarang!

OSCAR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi OSCAR (OSCAR)

Memahami tokenomi OSCAR (OSCAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OSCAR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang OSCAR (OSCAR)

Berapa nilai OSCAR (OSCAR) hari ini?
Harga live OSCAR dalam USD adalah 0.0014551 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OSCAR ke USD saat ini?
Harga OSCAR ke USD saat ini adalah $ 0.0014551. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OSCAR?
Kapitalisasi pasar OSCAR adalah $ 1.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OSCAR?
Suplai beredar OSCAR adalah 893.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OSCAR?
OSCAR mencapai harga ATH sebesar 0.02294087 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OSCAR?
OSCAR mencapai harga ATL 0.00116538 USD.
Berapa volume perdagangan OSCAR?
Volume perdagangan 24 jam live OSCAR adalah -- USD.
Akankah harga OSCAR naik lebih tinggi tahun ini?
OSCAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OSCAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:43:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OSCAR (OSCAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,908.17

$3,292.01

$1.1109

$154.16

$1.0004

$100,908.17

$3,292.01

$154.16

$2.1938

$954.08

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.731

$0.007578

$0.00002993

$13.6600

$0.0941

