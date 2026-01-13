Berapa nilai live OSMI hari ini?

Hari ini, OSMI diperdagangkan pada Rp71.47214592846426000, mengalami pergerakan harga sebesar -11.48% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil OSMI saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas OSMI hari ini?

OSMI memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja OSMI telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp70.9354048468086000 hingga Rp81.55111915263663000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan OSMI hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko OSMI?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications yang dibangun di atas --, profil risiko OSMI dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.