Harga live OUSG hari ini adalah 113.2 USD. Lacak informasi harga aktual OUSG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OUSG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OUSG

Info Harga OUSG

Penjelasan OUSG

Situs Web Resmi OUSG

Tokenomi OUSG

Prakiraan Harga OUSG

Logo OUSG

Harga OUSG (OUSG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OUSG ke USD:

$113.2
$113.2
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live OUSG (OUSG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:35:27 (UTC+8)

Informasi Harga OUSG (OUSG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 113.19
$ 113.19
Low 24 Jam
$ 113.2
$ 113.2
High 24 Jam

$ 113.19
$ 113.19

$ 113.2
$ 113.2

$ 113.2
$ 113.2

$ 95.09
$ 95.09

0.00%

+0.01%

+0.07%

+0.07%

Harga aktual OUSG (OUSG) adalah $113.2. Selama 24 jam terakhir, OUSG diperdagangkan antara low $ 113.19 dan high $ 113.2, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOUSG adalah $ 113.2, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 95.09.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OUSG telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.01% selama 24 jam, dan +0.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OUSG (OUSG)

$ 782.80M
$ 782.80M

--
--

$ 782.80M
$ 782.80M

6.92M
6.92M

6,915,310.995645027
6,915,310.995645027

Kapitalisasi Pasar OUSG saat ini adalah $ 782.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OUSG adalah 6.92M, dan total suplainya sebesar 6915310.995645027. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 782.80M.

Riwayat Harga OUSG (OUSG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OUSG ke USD adalah $ +0.011396.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OUSG ke USD adalah $ +0.3551989600.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OUSG ke USD adalah $ +0.7370791600.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OUSG ke USD adalah $ +1.082621.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.011396+0.01%
30 Days$ +0.3551989600+0.31%
60 Hari$ +0.7370791600+0.65%
90 Hari$ +1.082621+0.97%

Apa yang dimaksud dengan OUSG (OUSG)

OUSG is a tokenized short-term US Treasury bills ETF, overseen and managed by Ondo Capital Management, a subsidiary of Ondo Finance. The significant majority of this portfolio is held in the iShares Short Treasury Bond ETF (NASDAQ: SHV). There is also a small portion of USDC and USD for liquidity purposes. OUSG brings exposure to the ‘risk-free’ US Treasury rate on-chain for the first time. OUSG is an investment option that delivers a stable and predictable return while offering deep liquidity. Ondo funds such as OUSG only ever invest into ETFs backed by secure, stable, and liquid securities; these are the same assets in which trillions of dollars are invested every day by the world's largest institutions. OUSG was developed alongside two other fund tokens, OSTB and OHYG, by Ondo Finance, a software development firm in DeFi. Ondo launched in August 2021. Its first product was Ondo Vaults, a structured finance protocol on Ethereum. Later that year, Ondo launched Liquidity-as-a-Service (LaaS), facilitating over $210M in total liquidity provided.

As DeFi yields compressed in 2022, the Ondo team decided to sunset Vaults and LaaS (together, "Ondo V1") to focus on next-generation protocols. Ondo V2, including Ondo’s tokenized funds, were announced by Nathan Allman in January 2023. Ondo funds subsequently opened to subscriptions soon after.

What can OUSG be Used For? For investors who pass KYC and AML screening and sign subscription documents, OUSG tokens represent ownership in the fund. Investors can transfer these tokens between each other to effect changes in fund ownership. Investors can also use smart contracts to facilitate their financial arrangements such as by engaging in lending and trading activities with each other.

The tokens themselves have transfer restrictions that will ensure they do not end up in the hands of anyone not appropriately qualified as an investor in the fund.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OUSG (OUSG)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga OUSG (USD)

Berapa nilai OUSG (OUSG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OUSG (OUSG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OUSG.

Cek prediksi harga OUSG sekarang!

OUSG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi OUSG (OUSG)

Memahami tokenomi OUSG (OUSG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OUSG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang OUSG (OUSG)

Berapa nilai OUSG (OUSG) hari ini?
Harga live OUSG dalam USD adalah 113.2 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OUSG ke USD saat ini?
Harga OUSG ke USD saat ini adalah $ 113.2. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OUSG?
Kapitalisasi pasar OUSG adalah $ 782.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OUSG?
Suplai beredar OUSG adalah 6.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OUSG?
OUSG mencapai harga ATH sebesar 113.2 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OUSG?
OUSG mencapai harga ATL 95.09 USD.
Berapa volume perdagangan OUSG?
Volume perdagangan 24 jam live OUSG adalah -- USD.
Akankah harga OUSG naik lebih tinggi tahun ini?
OUSG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OUSG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:35:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OUSG (OUSG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,662.17

$3,338.93

$1.1297

$156.53

$1.0005

$101,662.17

$3,338.93

$156.53

$2.2182

$964.20

