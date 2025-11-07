BursaDEX+
Harga live OUTLAW Crypto Games hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual OUTLAW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OUTLAW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OUTLAW

Info Harga OUTLAW

Penjelasan OUTLAW

Situs Web Resmi OUTLAW

Tokenomi OUTLAW

Prakiraan Harga OUTLAW

Logo OUTLAW Crypto Games

Harga OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OUTLAW ke USD:

$0.00087536
$0.00087536$0.00087536
+6.90%1D
USD
Grafik Harga Live OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:54:33 (UTC+8)

Informasi Harga OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02415954
$ 0.02415954$ 0.02415954

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

+6.95%

-12.62%

-12.62%

Harga aktual OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) adalah --. Selama 24 jam terakhir, OUTLAW diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOUTLAW adalah $ 0.02415954, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OUTLAW telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, +6.95% selama 24 jam, dan -12.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 870.49K
$ 870.49K$ 870.49K

--
----

$ 870.49K
$ 870.49K$ 870.49K

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063 995,199,151.884063

Kapitalisasi Pasar OUTLAW Crypto Games saat ini adalah $ 870.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OUTLAW adalah 995.20M, dan total suplainya sebesar 995199151.884063. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 870.49K.

Riwayat Harga OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OUTLAW Crypto Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OUTLAW Crypto Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OUTLAW Crypto Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OUTLAW Crypto Games ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.95%
30 Days$ 0-78.99%
60 Hari$ 0-95.43%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga OUTLAW Crypto Games (USD)

Berapa nilai OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OUTLAW Crypto Games.

Cek prediksi harga OUTLAW Crypto Games sekarang!

OUTLAW ke Mata Uang Lokal

Tokenomi OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Memahami tokenomi OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OUTLAW sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Berapa nilai OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) hari ini?
Harga live OUTLAW dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OUTLAW ke USD saat ini?
Harga OUTLAW ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OUTLAW Crypto Games?
Kapitalisasi pasar OUTLAW adalah $ 870.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OUTLAW?
Suplai beredar OUTLAW adalah 995.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OUTLAW?
OUTLAW mencapai harga ATH sebesar 0.02415954 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OUTLAW?
OUTLAW mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan OUTLAW?
Volume perdagangan 24 jam live OUTLAW adalah -- USD.
Akankah harga OUTLAW naik lebih tinggi tahun ini?
OUTLAW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OUTLAW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

