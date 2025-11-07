Harga OX Coin Hari Ini

Harga live OX Coin (OX) hari ini adalah $ 0.00004899, dengan perubahan 12.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OX ke USD saat ini adalah $ 0.00004899 per OX.

OX Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 128,170, dengan suplai yang beredar 2.62B OX. Selama 24 jam terakhir, OX diperdagangkan antara $ 0.00004784 (low) dan $ 0.0000568 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03526726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004201.

Dalam kinerja jangka pendek, OX bergerak +1.16% dalam satu jam terakhir dan +13.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OX Coin (OX)

Kapitalisasi Pasar $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K Suplai Peredaran 2.62B 2.62B 2.62B Total Suplai 2,616,366,566.55892 2,616,366,566.55892 2,616,366,566.55892

