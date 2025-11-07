BursaDEX+
Harga live OX Coin hari ini adalah 0.00004899 USD. Kapitalisasi pasar OX adalah 128,170 USD. Lacak informasi harga aktual OX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga OX Coin (OX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OX ke USD:

--
----
-12.60%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live OX Coin (OX)
Harga OX Coin Hari Ini

Harga live OX Coin (OX) hari ini adalah $ 0.00004899, dengan perubahan 12.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OX ke USD saat ini adalah $ 0.00004899 per OX.

OX Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 128,170, dengan suplai yang beredar 2.62B OX. Selama 24 jam terakhir, OX diperdagangkan antara $ 0.00004784 (low) dan $ 0.0000568 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03526726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004201.

Dalam kinerja jangka pendek, OX bergerak +1.16% dalam satu jam terakhir dan +13.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OX Coin (OX)

$ 128.17K
$ 128.17K$ 128.17K

--
----

$ 128.17K
$ 128.17K$ 128.17K

2.62B
2.62B 2.62B

2,616,366,566.55892
2,616,366,566.55892 2,616,366,566.55892

Kapitalisasi Pasar OX Coin saat ini adalah $ 128.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OX adalah 2.62B, dan total suplainya sebesar 2616366566.55892. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.17K.

Riwayat Harga OX Coin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004784
$ 0.00004784$ 0.00004784
Low 24 Jam
$ 0.0000568
$ 0.0000568$ 0.0000568
High 24 Jam

$ 0.00004784
$ 0.00004784$ 0.00004784

$ 0.0000568
$ 0.0000568$ 0.0000568

$ 0.03526726
$ 0.03526726$ 0.03526726

$ 0.00004201
$ 0.00004201$ 0.00004201

+1.16%

-12.38%

+13.97%

+13.97%

Riwayat Harga OX Coin (OX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OX Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OX Coin ke USD adalah $ -0.0000097361.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OX Coin ke USD adalah $ -0.0000293780.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OX Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-12.38%
30 Days$ -0.0000097361-19.87%
60 Hari$ -0.0000293780-59.96%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk OX Coin

Prediksi Harga OX Coin (OX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga OX Coin (OX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga OX Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan OX Coin (OX)

OX Coin is the native currency of OX.FUN - a nextgen SocialFi perps exchange.

###What is OX.FUN?

OX.FUN is a derivatives exchange where users can trade 200+ coins with up to 50x leverage, including the latest meme tokens. It also supports a diverse range of memecoin collateral, allowing holders to get the most out of their meme portfolios.

###What is the Utility of OX Coin?

  • OX can be used to stake, earn yield and participate in OX.FUN Vaults
  • OX is accepted as trading collateral on OX.FUN
  • All fees on OX.FUN are collected in OX
  • OX is the native PnL currency of OX.FUN

###What are OX.FUN Vaults?

Users on the platform can stake in a range of passive strategy vaults, allowing them to earn yield in ranging, upward and downward trending markets.

OX.FUN also runs large scale memecoin trading competitions using Battle Vaults, including 16-way competitions between memecoin devs and 1v1's between various Crypto Twitter personalities, and the notorious ongoing Su VS Kyle 3AC trading deathmatch

Users can stake into their favourite competitors' vaults, copying their trades and participating in prize pools.

###What makes OX.FUN a SocialFi Exchange?

OX.FUN pioneers the Alpha Feed, allowing users to comment and share any of their trades. Other traders may then copy or counter trade them. There’s always an incentive to comment on trades to influence other traders on the platform - the original trader earns fees from those who copy/counter, while (unlike standard copytrading) the rest of the original traders’ account is hidden.

The platform’s Battle Vaults also allow users to bet on social media personalities & memecoin devs, copy-trade their strategies, and participate in prize pools.

###Does OX.FUN have a Referral Program?

OX.FUN offers a class-leading referral program where users can earn 30% of their referrals' trading fees. New referrals also receive a permanent trading discount - 50% off maker fees and 28% off taker fees.

###What are the Basic Tokenomics of OX Coin?

OX Coin was launched on February 15th, 2024 with a maximum supply capped at 9.86B tokens. The current circulating supply of OX Coin is verified and visible above, alongside the total and maximum supply values. All trading fees on OX.FUN are periodically burned, constantly decreasing the total supply. More information regarding fee burn and other OX.FUN statistics can be found on our Analytics page.

