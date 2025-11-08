Harga Oxai Hari Ini

Harga live Oxai (OXAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OXAI ke USD saat ini adalah -- per OXAI.

Oxai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,068, dengan suplai yang beredar 60.00M OXAI. Selama 24 jam terakhir, OXAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00985859, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OXAI bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -4.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Oxai (OXAI)

Kapitalisasi Pasar $ 24.07K$ 24.07K $ 24.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.11K$ 40.11K $ 40.11K Suplai Peredaran 60.00M 60.00M 60.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Oxai saat ini adalah $ 24.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OXAI adalah 60.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.11K.