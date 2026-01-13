Harga Oxedium Hari Ini

Harga live Oxedium (OXE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OXE ke USD saat ini adalah $ 0 per OXE.

Oxedium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 682,411, dengan suplai yang beredar 975.85M OXE. Selama 24 jam terakhir, OXE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OXE bergerak +3.72% dalam satu jam terakhir dan +39.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Oxedium (OXE)

Kapitalisasi Pasar $ 682.41K$ 682.41K $ 682.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 682.41K$ 682.41K $ 682.41K Suplai Peredaran 975.85M 975.85M 975.85M Total Suplai 975,852,609.152998 975,852,609.152998 975,852,609.152998

Kapitalisasi Pasar Oxedium saat ini adalah $ 682.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OXE adalah 975.85M, dan total suplainya sebesar 975852609.152998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 682.41K.