Harga Ozone Metaverse Hari Ini

Harga live Ozone Metaverse ($OZONE) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $OZONE ke USD saat ini adalah -- per $OZONE.

Ozone Metaverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 93,645, dengan suplai yang beredar 1.11B $OZONE. Selama 24 jam terakhir, $OZONE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01610092, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $OZONE bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -20.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ozone Metaverse ($OZONE)

Kapitalisasi Pasar $ 93.65K$ 93.65K $ 93.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 93.65K$ 93.65K $ 93.65K Suplai Peredaran 1.11B 1.11B 1.11B Total Suplai 1,105,810,243.658 1,105,810,243.658 1,105,810,243.658

