Harga PADAWAN Hari Ini

Harga live PADAWAN (PADAWAN) hari ini adalah $ 0.00380735, dengan perubahan 26.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PADAWAN ke USD saat ini adalah $ 0.00380735 per PADAWAN.

PADAWAN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,076, dengan suplai yang beredar 9.98M PADAWAN. Selama 24 jam terakhir, PADAWAN diperdagangkan antara $ 0.00293675 (low) dan $ 0.00385967 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.177808, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00286819.

Dalam kinerja jangka pendek, PADAWAN bergerak +0.94% dalam satu jam terakhir dan +7.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PADAWAN (PADAWAN)

Kapitalisasi Pasar $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Suplai Peredaran 9.98M 9.98M 9.98M Total Suplai 9,979,490.0 9,979,490.0 9,979,490.0

Kapitalisasi Pasar PADAWAN saat ini adalah $ 38.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PADAWAN adalah 9.98M, dan total suplainya sebesar 9979490.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.08K.