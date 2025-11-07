BursaDEX+
Harga live PandaSui Coin hari ini adalah 0.00004213 USD. Lacak informasi harga aktual PANS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PANS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PANS

Info Harga PANS

Penjelasan PANS

Whitepaper PANS

Situs Web Resmi PANS

Tokenomi PANS

Prakiraan Harga PANS

Logo PandaSui Coin

Harga PandaSui Coin (PANS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PANS ke USD:

--
----
-4.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live PandaSui Coin (PANS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:15:25 (UTC+8)

Informasi Harga PandaSui Coin (PANS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004022
$ 0.00004022$ 0.00004022
Low 24 Jam
$ 0.00004655
$ 0.00004655$ 0.00004655
High 24 Jam

$ 0.00004022
$ 0.00004022$ 0.00004022

$ 0.00004655
$ 0.00004655$ 0.00004655

$ 0.00009997
$ 0.00009997$ 0.00009997

$ 0.00000207
$ 0.00000207$ 0.00000207

-2.70%

-4.20%

+163.40%

+163.40%

Harga aktual PandaSui Coin (PANS) adalah $0.00004213. Selama 24 jam terakhir, PANS diperdagangkan antara low $ 0.00004022 dan high $ 0.00004655, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPANS adalah $ 0.00009997, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000207.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PANS telah berubah sebesar -2.70% selama 1 jam terakhir, -4.20% selama 24 jam, dan +163.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PandaSui Coin (PANS)

$ 287.16K
$ 287.16K$ 287.16K

--
----

$ 331.89K
$ 331.89K$ 331.89K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Kapitalisasi Pasar PandaSui Coin saat ini adalah $ 287.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PANS adalah 6.82B, dan total suplainya sebesar 7876857596.906344. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 331.89K.

Riwayat Harga PandaSui Coin (PANS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PandaSui Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PandaSui Coin ke USD adalah $ +0.0001598428.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PandaSui Coin ke USD adalah $ +0.0000268561.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PandaSui Coin ke USD adalah $ -0.0000304616786534023.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.20%
30 Days$ +0.0001598428+379.40%
60 Hari$ +0.0000268561+63.75%
90 Hari$ -0.0000304616786534023-41.96%

Apa yang dimaksud dengan PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PandaSui Coin (PANS)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga PandaSui Coin (USD)

Berapa nilai PandaSui Coin (PANS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PandaSui Coin (PANS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PandaSui Coin.

Cek prediksi harga PandaSui Coin sekarang!

PANS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PandaSui Coin (PANS)

Memahami tokenomi PandaSui Coin (PANS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PANS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PandaSui Coin (PANS)

Berapa nilai PandaSui Coin (PANS) hari ini?
Harga live PANS dalam USD adalah 0.00004213 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PANS ke USD saat ini?
Harga PANS ke USD saat ini adalah $ 0.00004213. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PandaSui Coin?
Kapitalisasi pasar PANS adalah $ 287.16K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PANS?
Suplai beredar PANS adalah 6.82B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PANS?
PANS mencapai harga ATH sebesar 0.00009997 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PANS?
PANS mencapai harga ATL 0.00000207 USD.
Berapa volume perdagangan PANS?
Volume perdagangan 24 jam live PANS adalah -- USD.
Akankah harga PANS naik lebih tinggi tahun ini?
PANS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PANS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:15:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PandaSui Coin (PANS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

