Berapa nilai Paradise Tycoon saat ini?

Paradise Tycoon saat ini diperdagangkan seharga Rp4.50151356362850000, dengan pergerakan harga sebesar 0.16% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan MOANI hari ini, naik atau turun?

MOANI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Gaming (GameFi),Gaming Utility Token,Farming Games.

Seberapa populer Paradise Tycoon hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual MOANI.

Apa yang membuat Paradise Tycoon berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Gaming (GameFi),Gaming Utility Token,Farming Games dan dibangun di atas jaringan --, MOANI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah MOANI yang beredar di pasar?

Terdapat 629828215.2328717 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Paradise Tycoon sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp62.48829099023700000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp4.08247043322450000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.