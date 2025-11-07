Harga PARADOX Hari Ini

Harga live PARADOX (PARADOX) hari ini adalah $ 0.10968, dengan perubahan 2.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PARADOX ke USD saat ini adalah $ 0.10968 per PARADOX.

PARADOX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,680, dengan suplai yang beredar 1.00M PARADOX. Selama 24 jam terakhir, PARADOX diperdagangkan antara $ 0.105965 (low) dan $ 0.1155 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 12.23, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04774574.

Dalam kinerja jangka pendek, PARADOX bergerak +2.61% dalam satu jam terakhir dan -16.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PARADOX (PARADOX)

Kapitalisasi Pasar $ 109.68K$ 109.68K $ 109.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.68K$ 109.68K $ 109.68K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

