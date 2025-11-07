BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ParagonsDAO hari ini adalah 0.051403 USD. Lacak informasi harga aktual PDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PDT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ParagonsDAO hari ini adalah 0.051403 USD. Lacak informasi harga aktual PDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PDT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PDT

Info Harga PDT

Penjelasan PDT

Situs Web Resmi PDT

Tokenomi PDT

Prakiraan Harga PDT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ParagonsDAO

Harga ParagonsDAO (PDT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PDT ke USD:

$0.051403
$0.051403$0.051403
-1.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ParagonsDAO (PDT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:14 (UTC+8)

Informasi Harga ParagonsDAO (PDT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.050024
$ 0.050024$ 0.050024
Low 24 Jam
$ 0.052309
$ 0.052309$ 0.052309
High 24 Jam

$ 0.050024
$ 0.050024$ 0.050024

$ 0.052309
$ 0.052309$ 0.052309

$ 0.937515
$ 0.937515$ 0.937515

$ 0.02082738
$ 0.02082738$ 0.02082738

+0.26%

-1.13%

+5.03%

+5.03%

Harga aktual ParagonsDAO (PDT) adalah $0.051403. Selama 24 jam terakhir, PDT diperdagangkan antara low $ 0.050024 dan high $ 0.052309, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPDT adalah $ 0.937515, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02082738.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PDT telah berubah sebesar +0.26% selama 1 jam terakhir, -1.13% selama 24 jam, dan +5.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ParagonsDAO (PDT)

$ 6.25M
$ 6.25M$ 6.25M

--
----

$ 6.25M
$ 6.25M$ 6.25M

121.52M
121.52M 121.52M

121,518,167.9900329
121,518,167.9900329 121,518,167.9900329

Kapitalisasi Pasar ParagonsDAO saat ini adalah $ 6.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PDT adalah 121.52M, dan total suplainya sebesar 121518167.9900329. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.25M.

Riwayat Harga ParagonsDAO (PDT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ParagonsDAO ke USD adalah $ -0.00058813366210656.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ParagonsDAO ke USD adalah $ +0.0007986895.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ParagonsDAO ke USD adalah $ +0.0008351753.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ParagonsDAO ke USD adalah $ +0.02447603534173822.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00058813366210656-1.13%
30 Days$ +0.0007986895+1.55%
60 Hari$ +0.0008351753+1.62%
90 Hari$ +0.02447603534173822+90.90%

Apa yang dimaksud dengan ParagonsDAO (PDT)

We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities.

While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ParagonsDAO (PDT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ParagonsDAO (USD)

Berapa nilai ParagonsDAO (PDT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ParagonsDAO (PDT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ParagonsDAO.

Cek prediksi harga ParagonsDAO sekarang!

PDT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ParagonsDAO (PDT)

Memahami tokenomi ParagonsDAO (PDT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PDT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ParagonsDAO (PDT)

Berapa nilai ParagonsDAO (PDT) hari ini?
Harga live PDT dalam USD adalah 0.051403 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PDT ke USD saat ini?
Harga PDT ke USD saat ini adalah $ 0.051403. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ParagonsDAO?
Kapitalisasi pasar PDT adalah $ 6.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PDT?
Suplai beredar PDT adalah 121.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PDT?
PDT mencapai harga ATH sebesar 0.937515 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PDT?
PDT mencapai harga ATL 0.02082738 USD.
Berapa volume perdagangan PDT?
Volume perdagangan 24 jam live PDT adalah -- USD.
Akankah harga PDT naik lebih tinggi tahun ini?
PDT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PDT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ParagonsDAO (PDT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,675.53
$101,675.53$101,675.53

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,343.06
$3,343.06$3,343.06

+1.30%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1208
$1.1208$1.1208

+30.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.50
$157.50$157.50

+1.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,675.53
$101,675.53$101,675.53

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,343.06
$3,343.06$3,343.06

+1.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.50
$157.50$157.50

+1.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2224
$2.2224$2.2224

-0.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$966.15
$966.15$966.15

+3.48%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.613
$4.613$4.613

+361.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007849
$0.007849$0.007849

+267.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.4970
$13.4970$13.4970

+120.90%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002324
$0.00002324$0.00002324

+115.78%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1021
$0.1021$0.1021

+104.20%